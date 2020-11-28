Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara Fenerbahçe uyarısı!

SERDAR SARIDAĞ

Fenerbahçe ile sadece kendi için değil, ligin zirvesi açısından da önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, zorlu sınav öncesi futbolcularına bazı uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, “Kötü oynama hakkımız yok” diyerek öğrencilerini uyardı.



Yeteri kadar camiayı üzen sonuçlar aldıklarını ve artık bu kayıpların telafi edilmesi gerektiğini savunan Sergen Yalçın’ın, “Böyle maçları üst üste kazanmamız halinde bunları telafi etmiş oluruz. Son iki milli ara bize fizik ve kondisyon açısından toparlanma şansı verdi ama daha iyi olmamız gerek” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Derbi maçının kadrosunu son anda belirlemek yerine, eldeki en hazır isimleri sahaya sürme kararı alarak, tüm takıma çok koşulması gerektiği mesajı da veren deneyimli hocanın, “Tıpkı geçen haftaki maçta olduğu gibi Fenerbahçe karşısında çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerek. Rakibin geniş kadrosu var. Önemli oyuncuları var. Tempomuzu sadece bir süre değil 90 dakika boyunca sahaya yansıtmak zorundayız. Medipol Başakşehir maçında yediğimiz iki gol bize ders olmalı. Bu tür maçlar hata kaldırmaz” diye konuştuğu öğrenildi.

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