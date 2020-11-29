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29.11.2020 - 18:14 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Kadıköy cevabı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta maç öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Kadıköy cevabı!
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta maç öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Pandemi dönemi biraz atmosferi çok eksiltti. Herkes için atmosfer, stad, tribünler dolu olsaydı daha güzel, daha heyecanlı, daha zevkli olurdu. Malum kovidden dolayı her yer bomboş. Sessiz bir derbi oynayacağız."

"Kadıköy'de, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın olarak sahadasınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna Yalçın "İçimde bir heyecan, bir mutluluk." cevabını verdi.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçından Kadıköy cevabı

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