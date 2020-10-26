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26.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan toplantı! ‘Bir galibiyet yeter’

Beşiktaşlı yöneticiler, Denizli yolculuğu öncesinde teknik heyet ve futbolcularla tesislerde toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar galibiyetin olumsuz havayı dağıtacağını belirterek üç puan istedi

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan toplantı! ‘Bir galibiyet yeter’
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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Yönetimi, milli maç arasına girer, girmez Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Ümraniye’de gerçekleşen toplantıda aldığı, ‘beyaz sayfa’ açma kararını, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde de masaya yatırdı.

Siyah-beyazlı futbolcularla bu konuda geçtiğimiz günlerde toplantı yapan Sergen Yalçın’ın ardından, yönetim de aynı şekilde yaklaşım sergiledi. Hem teknik heyet hem de takımla görüşen yöneticilerin, bir galibiyetin tüm olumsuz havayı dağıtacağına vurgu yaptığı aktarıldı. Siyah-beyazlı idarecilerin, Denizli’den üç puanla dönülmesi halinde ilerleyen haftalarda hızlı bir şekilde üst sıralara tırmanacaklarını dile getirdikleri vurgulandı.
Kısa süre önce futbolcuların geçmiş dönem alacaklarının tamamını ödeyen ve bu konuda eli güçlü olan Beşiktaş Yönetimi’nin, bundan sonra kamuoyu önünde oyuncularla ilgili maddi konuları konuşmama kararı aldıkları da ifade edildi. Yıllık ücret indirimi konusu başta olmak üzere geçmişte yaşananları geçmişte bırakan siyah-beyazlılar, teknik heyet ve futbolcuların, tamamen takımın başarısına odaklandıkları kaydedildi.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçından toplantı ‘Bir galibiyet yeter’

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