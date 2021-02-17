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17.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın daha önce üzerinde fikir birliğine varılan yeni kontrat konusunda kısa süre içinde bir araya gelecekleri öğrenildi

Son dakika - Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi...
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SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’de ‘bay’ haftasına Gençlerbirliği galibiyetiyle girmeyi başaran Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın önümüzdeki süreçte yardımcılarıyla birlikte kalan zorlu dönemin tüm olasılıklarını içinde bulunduran bir yol haritası çizecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yalçın bu süreçte yeni sözleşme başta olmak üzere birçok konuyu da masaya yatıracak.
Sergen Yalçın ile kontrat yenileme konusunda Beşiktaş Yönetimi’nin zaten ortak bir karar aldığı öğrenilirken, teknik heyetle yapılacak zirvenin büyük kısmının takım üzerinde olacağı belirtildi. Hem ligin kalan haftaları hem de ligin gelecek dönemi üzerinde geniş bir rapor hazırlayan Sergen Yalçın’ın, özellikle hakem kararları konusunda ligde eşitlik olmadığını da yöneticilere aktaracağı ortaya çıktı.
Sergen Yalçın’ın kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda takımın genel durumunu da değerlendirdiği öğrenildi. Çok kritik bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen siyah-beyazlı teknik adamın, “Lig asıl şimdi başlıyor. Yarıştaki takımların puanları birbirlerine çok yakın. Telafisi olmayan maçlar var önümüzde. Sadece bizim için değil, yarıştaki her takım için çok zor bir süreç geliyor. Bay haftasına girdik ve bu ara dinlenmek açısından bizim için çok önemli bir fırsat. Daha sonra milli ara olacak. O araya kadar da kayıpsız şekilde ilerlememiz çok önemli” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Son dakika - Beşiktaşta sözleşme zirvesi Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi...

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