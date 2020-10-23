Son Dakika | Beşiktaş'ta transfer yasağı şoku!

Beşiktaş FIFA'da bulunan dosyaları nedeniyle Ocak ayında transfer yapamayabilir. Takımdan ayrılan Karius, Ruiz ve Rebocho'dan sonra Elneny ve Diaby'nin de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle kulübün transfer yapamama cezası alabileceği gelen bilgiler arasında.

DAVALARIN SONUCU BEKLENİYOR

FIFA'nın Beşiktaş'a Avrupa Kupaları'nda oynama ve transfer izni verdiği ama Ocak ayında FIFA'da beklenen bu dosyaların çözümlenmemesi durumunda bu kez cezanın verilebileceği öğrenildi. (Takvim)