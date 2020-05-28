28.05.2020 - 14:12 |
Son dakika | Beşiktaş'ta tüm testler negatif!
Beşiktaş'ta dün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.
Beşiktaş Kulübü, dün tüm takıma yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını ve antrenmanların planladığı şekilde devam edeceğini açıkladı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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