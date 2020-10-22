Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı
22.10.2020 - 15:12 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı

Transfer döneminde futbolcu satışı gerçekleştiremeyen Beşiktaş, Tyler Boyd için gelen 2.2 milyon Euro'yu reddettiği ortaya çıktı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı
ABONE OL

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 10 futbolcuyu da basına tanıtmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, transferler üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vermek için böyle bir tercih yaptıklarını da eklemişti. Ancak eleştirilerin şu an için bittiği söylenemez… Çünkü bu kez de Tyler Boyd hakkında ortaya çıkan gerçek; gündeme bomba gibi oturacak.

GÖNDERİLECEK LİSTESİNDE BOYD YOK!
Asist Analiz'in özel haberine göre; Sergen Yalçın, yönetime bildirdiği raporda Adem Ljajic, N’Koudou, Hasic ve Larin’i kadroda düşünmediğini belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş’taki profesyoneller hummalı bir çalışmaya girişse de oyuncular için alıcı çıkmadı.

2.2 MİLYON EURO REDDEDİLDİ!
Transfer döneminde siyah-beyazlılara satın alınmak üzere yapılan tek teklifin Tyler Boyd için geldi. 25 yaşındaki kanat oyuncusuna İngiltere’den 2.2 milyon Euro’luk transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Aynı zamanda Rusya, ABD ve Suudi Arabistan ekiplerinin de kıskacında bulunan Boyd’u 5 milyon Euro’dan aşağı bir teklife satmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, gelen tüm teklifleri reddetti.

ABD’li kanat oyuncusu, geçen sezonun başında 2.4 milyon Euro’ya Portekiz ekibi Guimaraes’ten transfer edilmişti. Siyah-beyazlılarda; Lens, Douglas ve Mirin bilindiği üzere kadro dışı kalırken; Tyler Boyd ise liste dışı bırakıldı. Bu üç oyuncu, kadro dışı kaldıkları için özel antrenörlerle çalışmalarını sürdürürken; Tyler Boyd ise A takım ile idmanlarına devam ediyor.

Son dakika | Beşiktaşta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı

    Caner Erkin ve Ozan Tufan bildiğimiz gibi! Takım otobüsü lansmanında...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı
      Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı
    2. Basketbol Kaç Kişiyle Oynanır, Saha Ölçüleri Ve Kuralları Nelerdir?
      Basketbol Kaç Kişiyle Oynanır, Saha Ölçüleri Ve Kuralları Nelerdir?
    3. Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
      Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
    4. Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi
      Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi  
    5. Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı
      Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz"

    Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz"

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak

    Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak

    Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

    Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

    Sıradaki Haber