Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 10 futbolcuyu da basına tanıtmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, transferler üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vermek için böyle bir tercih yaptıklarını da eklemişti. Ancak eleştirilerin şu an için bittiği söylenemez… Çünkü bu kez de Tyler Boyd hakkında ortaya çıkan gerçek; gündeme bomba gibi oturacak.

GÖNDERİLECEK LİSTESİNDE BOYD YOK!

Asist Analiz'in özel haberine göre; Sergen Yalçın, yönetime bildirdiği raporda Adem Ljajic, N’Koudou, Hasic ve Larin’i kadroda düşünmediğini belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş’taki profesyoneller hummalı bir çalışmaya girişse de oyuncular için alıcı çıkmadı.

2.2 MİLYON EURO REDDEDİLDİ!

Transfer döneminde siyah-beyazlılara satın alınmak üzere yapılan tek teklifin Tyler Boyd için geldi. 25 yaşındaki kanat oyuncusuna İngiltere’den 2.2 milyon Euro’luk transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Aynı zamanda Rusya, ABD ve Suudi Arabistan ekiplerinin de kıskacında bulunan Boyd’u 5 milyon Euro’dan aşağı bir teklife satmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, gelen tüm teklifleri reddetti.

ABD’li kanat oyuncusu, geçen sezonun başında 2.4 milyon Euro’ya Portekiz ekibi Guimaraes’ten transfer edilmişti. Siyah-beyazlılarda; Lens, Douglas ve Mirin bilindiği üzere kadro dışı kalırken; Tyler Boyd ise liste dışı bırakıldı. Bu üç oyuncu, kadro dışı kaldıkları için özel antrenörlerle çalışmalarını sürdürürken; Tyler Boyd ise A takım ile idmanlarına devam ediyor.