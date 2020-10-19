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19.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Umut Nayir ilk sınavına çıktı

Hajduk Split’e transfer olan Umut Nayir, yeni takımında ilk maçına dün çıktı.

Son dakika - Beşiktaş'ta Umut Nayir ilk sınavına çıktı
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ONUR DİNÇER

Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’e transfer olan Umut Nayir, yeni takımında ilk maçına dün çıktı. Hajduk-Sibenik arasındaki Dalmaçya derbisinde 61. dakikada oyuna dahil olan Umut, siftah yaptı. Hafta arası ciddi bir diş ağrısı yaşadığı öğrenilen ve bu maça çıkıp çıkmayacağı belirsiz olan 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada şans bulmasına karşın takımının sahadan 1-0 yenik ayrılmasını engelleyemedi. Umut, Hırvatistan ekibine 400 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. 

Son dakika - Beşiktaşta Umut Nayir ilk sınavına çıktı

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