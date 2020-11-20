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20.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Utku yetişemezse 16’lık Emre Bilgin Başakşehir maçında kalede

Cezalı Ersin’in yerine Başakşehir’e karşı kaleyi koruması beklenen Utku’nun ağrılarının olduğu belirlendi. Utku’nun hazır duruma gelememesi halinde kritik karşılaşmada eldivenleri 16 yaşındaki Emre Bilgin giyecek

Son dakika - Beşiktaş'ta Utku yetişemezse 16’lık Emre Bilgin Başakşehir maçında kalede
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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta, Medipol Başakşehir maçı öncesi aksiliklerin ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlı takımın kalesinde de ciddi bir kriz yaşanıyor.
Gaziantep FK deplasmanında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu yarın akşam Başakşehir’e karşı takımdaki yerini alamayacak. Ersin’in yokluğunda kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılan Utku Yuvakuran’ın ise hafif ağrılarının olduğu öğrenildi. Gaziantep’te Ersin atıldıktan sonra oyuna dahil olan Utku’nun tedavisine devam ediliyor. Genç file bekçisinin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Utku Yuvakuran’ın karşılaşmaya yetişememesi halinde ise Beşiktaş’ın kalesini 16 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak. 26 Şubat 2004 doğumlu olan 1.88 boyundaki Emre, sezon başında Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından A takım kadrosuna alınmıştı. Üç yıllık profesyonel sözleşme imzalayan yetenekli file bekçisi bu sezon hiçbir resmi maçta görev yapmadı. Beşiktaş altyapısından yetişen Emre geçtiğimiz sezon Elit U17 Ligi’nde 18 karşılaşmada forma giymişti.

Son dakika - Beşiktaşta Utku yetişemezse 16’lık Emre Bilgin Başakşehir maçında kalede


Teknik patron Sergen Yalçın’ın, Utku’nun maça yetişememesi ihtimali nedeniyle Emre Bilgin’in antrenman performansını yakın takibe aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı hocanın, Emre’nin durumu hakkında yardımcılarıyla görüş alışverişinde bulunduğu da ifade edildi.

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