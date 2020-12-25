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25.12.2020 - 17:39 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Vida fırtınası! Hırvatistan'ı salladı...

Süper Lig'de Beşiktaş son 6 maçta 5. galibiyetini elde ederken Vida performansıyla dikkat çekti. Üst üste 2 maçtır ağları sarsan Vida, ülkesi Hırvatistan'da gündem oldu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Vida fırtınası! Hırvatistan'ı salladı...
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Onur Dinçer - Skorer

Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın üst üste ikinci maçında ikinci golünü atması, milli takımın stoperi olduğu ülkesi Hırvatistan’da coşku ile karşılandı.

Ankaragücü karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Domagoj Vida, ülkesinde haber başlıklarına çıktı. Erzurumspor karşılaşmasının ardından başkent ekibi karşısında da fileleri havalandıran ve Süper Lig’de üst üste iki maçta gol atan deneyimli stoperin form durumu, Hırvatistan Milli Takımı’nın yaklaşan Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde umut verici olarak değerlendirildi.

‘Cesur Yürek Vida’
Jutarnji gazetesi oyuncuya atfen ‘Cesur Yürek’ başlığıyla yayınladığı haberinde “Önce topuğuyla şimdi de kafayla bir gol attı. Noel arefesinde attığı golle Vida takımını zirve mücadelesinin içinde tuttu” ifadeleri kullanıldı.

‘Vida müthiş form tuttu’
Dnevnik internet sitesinde ‘Vida müthiş form tuttu’ başlıklı haberde “Dört günde iki gol birden attı. Domagoj Vida müthiş bir form grafiği yakaladı. Beşiktaş’a maçı kazandırdı” şeklinde yorumda bulunuldu.

Son dakika - Beşiktaşta Vida fırtınası Hırvatistanı salladı...


‘Durdurulamaz bir fırlama’
T Portal haber sitesinde ‘Durdurulamaz bir fırlama’ başlığıyla gelişmeler verildi, devamında şu ifadeler kullanıldı: “İbrahimovic tarzı golünün ardından milli takımın stoperi şimdi de kafa vuruşuyla galibiyeti getirdi”.

‘Sıkıysa Vida’yı durdurun’
Vecernji internet sitesinde Domagoj Vida’nın kaydettiği golün haberi için ‘Sıkıysa Vida’yı durdurun’ başlığı kullanıldı. Maçtaki tek golü attığı belirtilen futbolcunun takımına puanları getirdiğinin altını çizdi.

Federasyondan özel sayfa
Hırvatistan Futbol Federasyonu resmi sitesinde de Beşiktaşlı futbolcunun performansına dikkat çekildi. Gelişmeler ile ilgili özel bir haber sayfası hazırlanarak, milli futbolcunun siyah-beyazlı formayla üst üste goller attığı okuyucuya duyuruldu.

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