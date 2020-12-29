Son dakika - Beşiktaş'ta Vida şoku!

Kartal’ın son dönemdeki en formda isimlerinden Domagoj Vida, Sivasspor karşısında maçı bitiremedi. İlk yarıdaki bir hava topu mücadelesi sırasında sakatlık geçiren ancak tedaviden sonra oyuna devam eden Hırvat stoper, 67. dakikada yerini Montero’ya bıraktı. Vida’nın durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

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