Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Vida şoku!
29.12.2020 - 00:54 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Vida şoku!

Kartal’ın son dönemdeki en formda isimlerinden Domagoj Vida, Sivasspor karşısında maçı bitiremedi. Vida’nın durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Son dakika - Beşiktaş'ta Vida şoku!
ABONE OL

 Kartal’ın son dönemdeki en formda isimlerinden Domagoj Vida, Sivasspor karşısında maçı bitiremedi. İlk yarıdaki bir hava topu mücadelesi sırasında sakatlık geçiren ancak tedaviden sonra oyuna devam eden Hırvat stoper, 67. dakikada yerini Montero’ya bıraktı. Vida’nın durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Son dakika - Beşiktaşta Vida şoku

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Beşiktaş - Sivasspor maçında tartışılan gol! Hakeme cep telefonuyla...

En Çok Ben Bilirim: Ersin vs. Rıdvan

Rıza Çalımbay: "Haklıyken haksız duruma düştük"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta Vida şoku!
    Beşiktaş'ta Vida şoku!
  2. Sivasspor'dan Beşiktaş sonrası olay paylaşım!
    Sivasspor'dan Beşiktaş sonrası olay paylaşım!
  3. Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
  4. Leicester City, Crystal Palace ile yenişemedi!
    Leicester City, Crystal Palace ile yenişemedi!
  5. Yeni Malatyaspor'dan "protokol tribünü" açıklaması!
    Yeni Malatyaspor'dan "protokol tribünü" açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehirli futbolcu Skrtel ameliyat edildi

Medipol Başakşehirli futbolcu Skrtel ameliyat edildi

Son dakika - Rıza Çalımbay'dan tepki! "Gol yenir ama böyle yenmez"

Son dakika - Rıza Çalımbay'dan tepki! "Gol yenir ama böyle yenmez"

Sergen Yalçın: "90 dakikayı bir taca bağlayamazsınız"

Sergen Yalçın: "90 dakikayı bir taca bağlayamazsınız"

Son dakika - Mecnun Otyakmaz'dan Rafael göndermesi!

Son dakika - Mecnun Otyakmaz'dan Rafael göndermesi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet