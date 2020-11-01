Son dakika - Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı için Necip Uysal önde!

Kartal, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı son antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Kartal, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı son antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri, istasyon koşuları ve pas çalışmasından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı ifade edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.Teknik patron Sergen Yalçın, Josef’in kırmızı kart cezalısı olması yüzünden orta saha kurgusunda zorunlu değişiklik yapacak.

Siyah-beyazlı hocanın, karantina sürecini tamamlayan ve hafta boyu takımla birlikte çalışan Mensah ile Necip arasında kararsız kaldığı öğrenildi. Antrenman ve maç eksiği bulunan Mensah’ı 11’de oynatma konusunda kafasında soru işaretleri bulunan Yalçın’ın, Necip’le maça başlayarak, Ganalı oyuncuya ikinci yarıda görev verebileceği kaydedildi.Bu arada Yukatel Denizlispor deplasmanında iyi performans sergileyen Rosier, Ghezzal, Aboubakar ve Larin de yine 11’de yer alacak. Cyle Larin sol, Ghezzal sağ kanatta, Aboubakar ise hücum hattının en önünde görev yapacak.

Dorukhan sınırda

Kartal’da geride kalan 5 lig maçında 3 kez sarı kart gören Dorukhan Toköz ceza sınırında bulunuyor. Genç futbolcu bugün de kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek haftaki Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Kartal’da dört sakat

Siyah-beyazlı ekipte, Yeni Malatyaspor maçı öncesi dört oyuncunun sakatlıkları bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Atakan Üner ve Ajdin Hasic karşılaşmada forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Kevin N'Koudou'nun yanı sıra Gökhan Töre de maçın kadrosunda yer almayacak.

Vodafone Park’ta henüz kazanamadı

Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park’taki ilk lig maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Kartal evinde Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında rakibiyle 1-1 berabere kalırken, penaltı atışları sonunda Portekiz temsilcisine elenmişti.

1650 taraftar destek verecek

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte çok uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşacak. Hafta arası satışa çıkarılan loca ve 1903 tribününe ait toplam 1650 biletin tükendiği bildirildi.

550 TL ile 1450 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlerin siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördüğü ve kısa süre içinde bittiği kaydedildi.

Şut Yarışması: Oğuzhan vs Aboubakar