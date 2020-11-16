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16.11.2020 - 10:36 | | Sabah

Son dakika | Beşiktaş'ta yeniden Balotelli sesleri!

Sosyal medyadan ‘kartal’ paylaşan İtalyan golcünün Beşiktaş’tan haber beklediği kaydedildi. Yönetimin ise konuyu tekrar Sergen Yalçın ile görüştüğü bildirildi.

Son dakika | Beşiktaş'ta yeniden Balotelli sesleri!
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Beşiktaş'ta Mario Balotelli defteri bir türlü kapanmıyor. Transfer döneminde adı sıkça siyah-beyazlılarla anılan 30 yaşındaki İtalyan forvet, takım bulamadığı için boşta kalmıştı. Son gelen iddialar ise Balotelli'nin devre arası için Beşiktaş'tan haber beklediği şeklinde oldu. Buna göre geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Kartal' paylaşımı yapan Balotelli'nin Beşiktaşlı idarecilerle yeniden masaya oturacağı iddia edildi. Kulüpsüz olması nedeniyle makul bir rakama açık olduğu belirtilen 1.89'luk futbolcunun menajeri Mino Raiola aracılığıyla siyah-beyazlı kulüple kontak kurmaya devam ettiği ifade edildi. Aboubakar'dan şu ana kadar verim alamayan Beşiktaş'ın ikinci forvet transferi yapması kesin.

EVDE ÇALIŞIP FORMUNU KORUYOR

Yönetimin, İtalyan golcüye karşı mesafeli olan teknik direktör Sergen Yalçın'a konuyu tekrar açtığı ve yeniden düşünmesini istediği de gelen haberler arasında. Hocanın tavrında bir değişiklik olması halinde ise transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın Mario cephesiiyle bir kez daha masaya oturacağı ileri sürülüyor. Golcü oyuncunun artık Beşiktaş'tan haber beklediği ve siyah-beyazlı formayı giymek istediği kaydediliyor. Öte yandan son olarak İtalyan ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve 19 karşılaşmada 5 gol atan siyahi krampon, formda kalmak için bireysel çalışmalarına devam ediyor. Mario Balotelli, zaman zaman sosyal medya hesabından evdeki idman videolarını yayınlayarak bu yönde mesaj veriyor.

'SORUNLU' DEMİŞTİ

Sergen Yalçın daha önce Balotelli için "Başkan, Erdal abi 'Balotelli'ye ne diyorsun' diye sordular. Daha net ve sorunsuz santrfor almalıyız dedim. Bu sorumluluğu almak istemiyorum" demişti. Usta hocanın, Mario için tavrını koruyup korumayacağı merak konusu.

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