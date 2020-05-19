Son dakika! Beşiktaş'tan açıklama: 'Tüm korona virüs testleri negatif
Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıkladı. Daha sonra bir açıklama daha yapan Siyah-Beyazlı kulüp, Ahmet Nur Çebi'nin test sonucunun henüz belli olmadığını belirtti.
Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıkladı.
Açıklama şu şekilde;
Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama
18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı
Beşiktaş'tan bir açıklama daha: Ahmet Nur Çebi belli değil
Kulübümüzün yaptığı testte daha önce pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarımızın testi negatife dönmüş olup, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin kesin test sonucu belli olunca açıklama yapılacaktır.