Son dakika! Beşiktaş'tan açıklama: 'Tüm korona virüs testleri negatif

Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde;

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama

18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı

Beşiktaş'tan bir açıklama daha: Ahmet Nur Çebi belli değil

Kulübümüzün yaptığı testte daha önce pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarımızın testi negatife dönmüş olup, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin kesin test sonucu belli olunca açıklama yapılacaktır.