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27.01.2021 - 07:21 | | Fotomaç

Son Dakika | Beşiktaş'tan flaş Aboubakar hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, performansıyla Süper Lig'de fırtına estiren Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini değiştirmek için harekete geçti.

Son Dakika | Beşiktaş'tan flaş Aboubakar hamlesi!
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Siyah-beyazlılar, takımın en skorer isimlerinden biri olan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi uzatmak için harekete geçti. Aboubakar'ın, sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun hayata geçmesi için en az 30 maçta oynama şartı vardı. Ancak gösterdiği etkili performans Beşiktaş'ı, Aboubakar'ın sözleşmesini erkenden uzatma kararı almasına neden oldu. Kamerunlu oyuncunun menajeri ile temas kuruldu ve daha uzun süreli bir sözleşme için İstanbul'a davet edildi. Sergen Yalçın'ın isteğiyle Beşiktaş'ın Aboubakar'a, +1 yıllık değil +3 yıllık sözleşme teklif edeceği ve maaşına da zam yapacağı gelen bilgiler arasında. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'tan 750 bin euro'su bonuslar olmak üzere 1.5 milyon euro kazanıyor.

Son Dakika | Beşiktaştan flaş Aboubakar hamlesi

MAÇ ÖZETİ | Anadolu Efes 86-72 Kızılyıldız
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