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23.10.2020 - 17:13 |

Son Dakika | Beşiktaş'tan flaş Bernard Mensah açıklaması!

Beşiktaş, bugün basında çıkan Bernard Mensah haberlerine ilişkin resmi siteden son dakika açıklaması yayımlandı.

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İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Medyada yer alan ‘Beşiktaş’ta Bernard Mensah krizi’ başlıklı haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

17 Ağustos 2020 tarihinde satın alma opsiyonlu geçici transfer sözleşmesiyle Futbol A Takım kadromuza dahil olan Bernard Mensah için, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Kayserispor Kulübü ile görüşülüp anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüzün Bernard Mensah’ın geçici ya da muhtemel nihai transferi kapsamında tek muhatabı Kayserispor olup Kayserispor dışında bir başka kulübe, transfer ücreti ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Son Dakika | Beşiktaştan flaş Bernard Mensah açıklaması

 

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