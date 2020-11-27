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27.11.2020 - 15:59 |

Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada, "Sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazılıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı.

Siyah beyazlılar, Gökhan Töre'nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı: ''Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Derbi hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme ve yenilenme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Son dakika | Beşiktaştan Gökhan Töre açıklaması

 

 

 

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