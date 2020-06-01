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01.06.2020 - 11:02 | | İSTANBUL (İHA)

Son dakika | Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü, Beko ile 2 yıllığına göğüs sponsorluğu imzalandığını açıkladı. Buna göre siyah-beyazlı kulüp, 2 yıllığına 42 milyon TL gelir elde edecek.

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İşte KAP'a yapılan açıklama;

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

 Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

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Son dakika | Beşiktaştan sponsorluk anlaşması

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