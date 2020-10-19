Son dakika | Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Alan Carvalho...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı Alan Carvalho'yu istediği öğrenildi.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Bonservisi Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımında olan ve yine Çin'de Guangzhou'da kiralık oynayan Alan'ın menajeri ile temasa geçildi.

ALAN BEŞİKTAŞ'A SICAK

Alan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinin sunulucağı ifade edildi. Ücretinin tamamı da karşılanacak.