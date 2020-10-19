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19.10.2020 - 10:05 | | TAKVİM

Son dakika | Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Alan Carvalho...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı Alan Carvalho’yu istediği öğrenildi.

Son dakika | Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Alan Carvalho...
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı Alan Carvalho'yu istediği öğrenildi.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
Bonservisi Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımında olan ve yine Çin'de Guangzhou'da kiralık oynayan Alan'ın menajeri ile temasa geçildi.

ALAN BEŞİKTAŞ'A SICAK
Alan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinin sunulucağı ifade edildi. Ücretinin tamamı da karşılanacak.

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Son dakika | Beşiktaştan sürpriz transfer Alan Carvalho...

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