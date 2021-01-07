Son dakika | Beşiktaş'tan ters köşe! Mandzukic derken...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, siyah-beyazlı camiayı yakından takip eden Murat Özen çarpıcı bilgiler aktardı.

İşte Murat Özen'in sözleri: "Mandzukic'i sezon başı Başkan Ahmet Nur Çebi çok istiyordu. Gündeme tekrar geldi. Sergen hoca da 'İlgileniyoruz' dedi ama ben Beşiktaş’ın bu transferi yapacağını düşünmüyorum. Çünkü mali şartlarda bu transferin olması çok zor. İmza parası istiyor. Beşiktaş’ın Koita’ya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bu sabah Erdal Torunoğullları ile görüştüm. Bana Mandzukic transferinin çok zor olduğunu söyledi.

"Salih Özcan'la prensipte anlaşıldı"

Beşiktaş’ın birinci önceliği Koita olacak. Çünkü Sergen hoca da Koita’yı istiyor. Koita ile ilgili şu an görüşülüyor. Kasımpaşa kulübü cüzi rakam istiyor, Beşiktaş ise bedava almaya çalışıyor. Köln’deki Salih Özcan ile ilgili prensipte anlaşıldı birkaç gün içinde bir haber gelir diye düşünüyorum."