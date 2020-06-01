Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu talebi!
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep etti.
Beşiktaş Kulübü, koronavirüs pandemisinin Türkiye'deki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden, sonrasında ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin Süper Lig 2020-2021 Sezonu'na verilmesi yönünde bir başvuruda bulundu.
Siyah beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlunun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonuna, 2020-21 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."