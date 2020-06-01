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01.06.2020 - 18:35 | | DHA

Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu talebi!

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep etti.

Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu talebi!
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Beşiktaş Kulübü, koronavirüs pandemisinin Türkiye'deki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden, sonrasında ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin Süper Lig 2020-2021 Sezonu'na verilmesi yönünde bir başvuruda bulundu.

Siyah beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlunun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonuna, 2020-21 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Son dakika | Beşiktaştan TFFye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu talebi

 

Maç Özeti: Incheon 1 - 4 Pohang
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