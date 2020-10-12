Son dakika | Bilal Budak resmen açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"

Manisaspor'da ortaya koyduğu performansla transferin gözdesi olan ve 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan Bilal Budak, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM'

"Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif aldım. Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor'da 10 yıl görev aldım. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı. Hedefim Süper Lig'de, A Milli Takım'da ve Avrupa'da forma giymek."

"İSMİM İLK BEŞİKTAŞ'LA ANILDI"

"İsmim ilk Beşiktaş'la anıldı, sonrasında Fenerbahçe ile de anıldı. Manisaspor'a iki kulüpten de teklif geldi. Bu süreçte daha çok çalıştım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor benim transferimden gelen para ile transferi açtı. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı."

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