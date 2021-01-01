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01.01.2021 - 14:50 |

Son dakika | Bobo imzayı attı! İşte yeni takımı...

Brezilyalı forvet Bobo, 35 yaşında yeniden Sydney FC takımına döndü. Beşiktaşlı eski golcünün transferi, yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşti.

Son dakika | Bobo imzayı attı! İşte yeni takımı...
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

2021 yılının ilk transferine Bobo imza attı. Türkiye’de uzun yıllar Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor formalarıyla top koşturan Brezilyalı forvet yine bir zamanlar oynadığı Sydney FC takımına geri döndü, sezonun başlamak üzere olduğu Avustralya liginde boy gösterecek. 

Bu takımda daha önce 2016/18 döneminde de top koşturan Bobo, ardından Hindistan’ın Hyderabad ekibine geçmiş, oradan Brezilya takımı Oeste’nin yolunu tutmuştu. Oeste ile yollarını geçtiğimiz ay ayırmasının ardından yeni transferini gerçekleştirdi.  

Bobo transferi yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşti. 35 yaşındaki santrfor daha önce Avustralya liginde 2017-18 sezonunda 27 golle en çok gol atan oyuncu ve 0.73 ortalama ile maç başına en çok gol atan oyuncu rekorlarını kırmıştı. Beşiktaş’ta 220 maçta sahaya çıkmış, 94 gole imza atmıştı.  

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