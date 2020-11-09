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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Son dakika | Bodrumspor'da Tarık Daşgün'le yollar ayrıldı!
09.11.2020 - 16:08 | | Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)-

Son dakika | Bodrumspor'da Tarık Daşgün'le yollar ayrıldı!

Ege kulübü, teknik direktör Tarık Daşgün ve ekibiyle yollarını ayırdı. Daşgün yönetimle karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını belirterek, "Kötü bir gidiş vardı. Yönetimle karşılıklı oturduk ve ayrılmaya karar verdik" dedi.

Son dakika | Bodrumspor'da Tarık Daşgün'le yollar ayrıldı!
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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişe son veremeyip 5 puanla sondan ikinci sırada yer alan Bodrumspor'da teknik direktör Tarık Daşgün ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Kulüpteki ikinci dönemi de biten Daşgün, yönetimle karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını belirterek, "Kötü bir gidiş vardı. Yönetimle karşılıklı oturduk ve ayrılmaya karar verdik. Sahadaki oyunla alakası olmayan kötü bir gidiş vardı. Böyle durumlarda önce oyuncular ve yönetim gitmez, hoca gider. Nitekim öyle de oldu" şeklinde konuştu.

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