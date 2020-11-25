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25.11.2020 - 13:33 | | Fanatik

Son dakika | Brad Wanamaker, Golden State Warriors'ta...

NBA Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Golden State Warriors, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.

Son dakika | Brad Wanamaker, Golden State Warriors'ta...
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NBA'in son yıllarına başarılarıyla damgasını vuran fakat geçtiğimiz sezon Stephen Curry ve Klay Thompson'ın sakatlığı sonrası kötü bir sezon geçiren Golden State Warriors, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Başarılı şutörü Klay Thompson'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık sonrası bu sezon da parkelerden uzak kalacak olması, Warriors'ı arayışa itti. Kelly Oubre Jr.'ı kadrosuna dahil eden Golden State, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brad Wanamaker'la da anlaştı. Transfer Golden State Warriors'ın resmi hesaplarından da duyuruldu.

1989 doğumlu Brad Wanamaker, 2016-17 sezonunda Darüşşafaka'da, 2017-18 sezonunda ise Fenerbahçe Beko'da forma giymişti. ABD'li oyun kurucu, Fenerbahçe sonrası NBA'de 2 sezon Boston Celtics forması giydi.

Son dakika | Brad Wanamaker, Golden State Warriorsta...

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