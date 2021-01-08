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08.01.2021 - 16:02 |

Son dakika | Brahim Darri resmen Erzurumspor'da

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Son dakika | Brahim Darri resmen Erzurumspor'da
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Süper Lig'de Ocak ayı ara transfer dönemi hızlı başladı. Mesut Bakkal ile anlaştıktan sonra çıkış yakalayan Erzurumspor ilk transferini yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Karagümrük ile sözleşmesini feshedip yollarını ayıran Brahim Darri Erzurumspor ile sözleşme imzaladı. Darri'nin adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. 

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Son dakika | Brahim Darri resmen Erzurumsporda

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