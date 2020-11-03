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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son Dakika | Brandon Rogers'tan flaş Çağlar Söyüncü açıklaması!
03.11.2020 - 15:48 | | Sporx

Son Dakika | Brandon Rogers'tan flaş Çağlar Söyüncü açıklaması!

A Milli Takım ve Leicester City'nin yıldızı Çağlar Söyüncü'nün son sağlık durumu belli oldu.

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Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Leeds United'ı 4-1 yendikleri maçın ardından Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı.

Rodgers, 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Çağlar'ın daha erken dönebileceğini belirtti.

Deneyimli teknik adam, "Çağlar'ın ameliyat olmasına gerek yok. Operasyonu bu şekilde yönetiyoruz. İyileşme süreci çok iyi gidiyor" dedi.

İngiliz basını da bu sözlerin ardından Çağlar'ın beklenenden kısa sürede takıma katılacağını bildirdi.

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Son Dakika | Brandon Rogerstan flaş Çağlar Söyüncü açıklaması

Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
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