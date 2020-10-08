Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Bruma'dan teklif itirafı! Galatasaray...
08.10.2020 - 19:08 | | Fanatik

Son dakika | Bruma'dan teklif itirafı! Galatasaray...

Transfer döneminden Galatasaray'ın listesinde yer alan Bruma'dan itiraf geldi. Bruma, "Türkiye'den bir takımdan teklif aldım ancak Olympiakos'u tercih ettim" dedi.

ABONE OL

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer alan ve sarı kırmızılılarda 2014-2017 yılları arasında yer alan Portekizli futbolcu Bruma, transfer döneminin son günlerinde Yunan ekibi Olympiakos'a kiralık olarak gitti.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ"

Transfer süreciyle ilgili Yunan basınına açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, Galatasaray ile ilgili flaş itirafta bulundu. 25 yaşındaki sol kanat, "Türkiye'den bir takımdan teklif aldım ancak Olympiakos'u tercih ettim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bana daha cazip geldi. Dünyanın en önemli futbol arenası" açıklamalarını yaparak sarı kırmızılı takımı neden reddettiğini açıkladı.

Son dakika | Brumadan teklif itirafı Galatasaray...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki tüm transferleri!

Son dakika | Brumadan teklif itirafı Galatasaray...

 

    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması
      Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
      Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
    3. Eczacıbaşı VitrA - Karayolları: 3-1
      Eczacıbaşı VitrA - Karayolları: 3-1
    4. 2020 yazında transfer harcaması yüzde 32 azaldı
      2020 yazında transfer harcaması yüzde 32 azaldı
    5. İlhan Var: "Bu ligde kalabileceğimize inanıyorum"
      İlhan Var: "Bu ligde kalabileceğimize inanıyorum"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR