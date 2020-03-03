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03.03.2020 - 13:19 | | Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

Son dakika | BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman'la anlaşma sağladı

Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük konusunda Hikmet Karaman'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Son dakika | BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman'la anlaşma sağladı

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı.

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.

Son dakika | BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karamanla anlaşma sağladı

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