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24.11.2020 - 11:05 | | Fotomaç

Son dakika | Burak Yılmaz Milan maçında sahada

L'Equipe'te yer alan habere göre Lille'in Lorient'i 4-0 yendiği maçta hasta olmasının yanı sıra cezalı olduğu için süre alamayan tecrübeli oyuncu, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'la oynayacağı mücadelede forma giyebilecek.

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A Milli Takım'da gribal enfeksiyon geçirdiği için Macaristan karşısında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Lille'de de cezalı olduğu için Lorient maçını kaçırmıştı. Milli golcünün, Milan'la oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde oynayabileceği ifade edildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada grip olduğu için oynayamamıştı.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta hasta olmasının yanı sıra cezalı olduğu için süre alamayan tecrübeli oyuncu, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'la oynayacağı mücadelede forma giyebilecek.

Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik ise Milan karşısında oynayamayacak. İtalyan ekibinde ise İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in bu maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.

Son dakika | Burak Yılmaz Milan maçında sahada

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