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26.10.2020 - 13:38 | | Sporx

Son dakika | Burak Yılmaz özür diledi

Lille Teknik Direktörü Galtier dün gece oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde olay sözler sarf eden Burak Yılmaz için "Oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnuniyet duymalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş" dedi. Milli futbolcu oyundan alınmasına tepki gösterdiği için takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarlardan özür diledi.

Son dakika | Burak Yılmaz özür diledi
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Nice maçında başarılı performansını golle taçlandıran Burak Yılmaz, dün akşam 79. dakikada yerine Xeka'ya bıraktı. Bu karardan hoşnut olmayan tecrübeli golcü yedek kulübesinde olay sözler sarf ederek kameraya yakalanmıştı.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından oyundan alınmasına tepki gösterdiği için takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarlardan özür diledi.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den flaş açıklama geldi.

'Burak hırsını kaybetmemiş'

Tecrübeli teknik direktör Burak Yılmaz'ın gerçek bir golcü olduğunun altını çizerken, "Kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Taraftarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnuniyet duymalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş" dedi.

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