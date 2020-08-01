Son dakika | Burak Yılmaz resmen Lille'de

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile yollarını ayırıp Fransız ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz dün gece Fransa'ya uçmuştu.

Fransız ekibi, Burak Yılmaz transferini açıklamaya hazırlanıyor. Yaptığı paylaşım ile 'KIRMIZI ALARM! Radarımızda hareketlilik var...' paylaşımı yapan Lille, Burak Yılmaz'ın daha önce attığı bir golü paylaştı.

Daha sonra Fransız ekibi 'Hoş geldin Burak Yılmaz' mesajıyla transferi duyurdu. Milli golcü 2 yıllık sözleşmeye imza attı ve bugün ilk idmanına çıktı.

"Gerçek bir futbol efsanesi"

Lille CEO'su Marc Ingla, Burak'ın transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Burak'a hoşgeldin diyorum. Burak'ın Lille'de olması bizim için gurur verici. Burak Yılmaz, gerçek bir 9 numara. Ceza sahası içinde çok iyi ve çok yetenekli. Çok tecrübeli bir oyuncu. Gerçek bir Türk futbol efsanesi. Burak, Türkiye'de 4 büyük kulüpte de forma giydi. Büyük bir karakteri var ve gerçek bir savaşçı. Kadromuzu güçlendirmek için en doğru profildeki oyuncuydu. Tüm takıma tecrübesiyle ve karakteriyle doğru bir model olacak." dedi.