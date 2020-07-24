Son dakika | Burak Yılmaz takım arkadaşlarına veda etti! Resmen...

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Siyah beyazlı ekipten 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak transferin gerçekleşmesini sağladı.

2 YILLIK İMZA

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Anlaşmasının 2 yıllık olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti. Beşiktaş ayrılığı böyle açıkladı,

Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler Burak Yılmaz.