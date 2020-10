Son dakika haberleri | Burak Yılmaz'dan Beşiktaş itirafı!

SKORER - Lille'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Burak Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte tecrübeli golcünün sözleri: "İlk ayım biraz zor geçti. Türkiye ile Fransa arasında futbol olarak çok fark var. Düşünce farkı ve oyun tarzı farklı. İlk ay zor geçse de hemen atlattım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.

Beşiktaş'ta kaptandım. İki senelik kontratım, iyi bir hayatım vardı. Bu yaşta böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve beni buna Luis Campos ikna etti. İstanbul'a gelip benimle yüz yüze konuşması bana yetti.

Kontrat olarak Beşiktaş'a yük oluyordum, ödemekte güçlük çekiyorlardı. Bu yüzden serbest geldim.

35 yaşındayım, böyle bir maceraya atılmam insanlara garip gelmiş olabilir. Taraftarlara sürpriz olmuştur. Hayatım boyunca üst düzey oynadım. Şu anda da daha üst düzeyde oynuyorum. Şu an dünyadaki yıldızlara baktığımızda yaşları benimle aynı. Yanlış anlaşılmak istemem ben onlarla aynı seviyede değilim. Benim yaşımdaki dünya yıldızları bana örnek oldu. iyi bir yaşam, iyi aile.

'Yusuf öz güvenini yakaladı'

Yusuf sakatlık yaşadı, sakatlıktan dönmeye çalışıyordu. Çok da iyi döndü. Özgüveni için tamamen böyle bir şeye ihtiyacı var. ben perşembe akşamı tamamen öz güvenini yakaladığını düşünüyorum. çok daha iyi olacak.

'Jonathan'ın sadece 1 gole ihtiyacı var'

Jonathan David'in sadece 1 tane gole ihtiyacı var. Eminim ki sonrası gelecektir. Çalışmasını, gayretini emeğini görüyorum. gole de çok az kaldı onu hissediyorum. Takımı için her şeyi veren, hiçbir şeyden kaçmayan karakterli bir oyuncu. Her golcünün başına böyle şeyler gelir. Bu zamanlarda sadece 1 tane gole ihtyacı var. Güzel gol, çirkin gol, kafa golü gerekli. Ona çok güveniyorum. Ben de bu durumu her forvet gibi yaşadım. Yaşamadım diye yalan söyler. 3-4-5 maç gol atamadığım olmuştur. Böyle zamanlarda kim yaşıyorsa ona yardımcı olup böyle zamanlarda 1 gole imza atmasını sağlamak.

'Tecrübelerimi David'e anlatıyorum'

Çok büyük sorumluluk. Ben arkadaşlarımdan daha tecrübeliyim. Ben daha önce yaşadığım tecrübeleri David'e de anlatıyorum. Futbol tamamen anlık bir oyun. Ne dün var ne yarın var. Futbolda bugün var. Galip geldin, yenildin bunlara takılmak için çok fazla zaman yok. Her zaman son oynadığın maça göre değerlendirilirsin. Bunu da ben çok iyi biliyorum. Ağabeyliğe gelince ben uzun süredir bu görevi sağlıyorum. Ama benim birinci önceliğim sahada mücadele edip gol atmak. Abilik derken, asıl işimiz olan golcülüğü unutmamak lazım.

'Hocam bana yardımcı oluyor'

Hocamız geldiğimden beri bana yardımcı oluyor. Bana ne istediğini tam anlamıyla anlatıyor. Ben de onun bu yardımına koşarak gidiyorum. Bu ilişki sayesinde uyum sorunu kalmadı. Türkiye ve Fransa'da bir tarz farkı var. Bunu da hocayla net bir şekilde konuşarak uyum sorunu aştığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha çok öğreneceğim ve aşacağım şeyler var. Bu iletişimle bu sorunları da aşacağımı düşünüyorum.

'Saha içinde hırçınım'

Saha dışında çok sakinim, bir babayım. Saha içinde hırçınım. Saha içinde idmanda bile olsa kaybetmeyi hiç sevmem. Bazen arkadaşlarımızla hakemle gerginliklerimiz oluyor. Ama bu tamamen kazanmak ve takımın galibiyeti adına. Sahaya girince bambaşka bir Burak Yılmaz'ım. Hocalarımız bana oynayacağımız takımları bilmediğim için videolar gönderiyorlar. Defans ve kalecileri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. Böylece oynayacağımız takımı tanımaya çalışyoruz. Nice iyi bir takım, saygımız var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Havamızı devam ettirmek istiyoruz.