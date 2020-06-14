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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Burak Yılmaz'dan sakatlanan Muslera için paylaşım: 'Kardeşim'
14.06.2020 - 21:59 |

Son dakika - Burak Yılmaz'dan sakatlanan Muslera için paylaşım: 'Kardeşim'

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, eski takım arkadaşı Muslera'nın sakatlanmasının ardından paylaşım yaptı.

Son dakika - Burak Yılmaz'dan sakatlanan Muslera için paylaşım: 'Kardeşim'
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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında ağır bir sakatlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kaval kemiğinde kırık olduğu belirtilen Muslera için eski takım arkadaşı ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan paylaşım geldi.

Muslera'yla sarılan fotoğrafını paylaşan ve üzerine nazar boncuğu koyan Burak, 'Kardeşim' yazdı. 

İşte o paylaşım;

Son dakika - Burak Yılmazdan sakatlanan Muslera için paylaşım: Kardeşim

Son dakika - Burak Yılmazdan sakatlanan Muslera için paylaşım: Kardeşim

    Galatasaray'da Muslera sakatlandı
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