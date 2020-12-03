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03.12.2020 - 20:02 |

Son dakika - Burak Yılmaz'ın gecesi! Lille'den müthiş dönüş...

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Fransız temsilcisi Lille, Stade Pierre Mauroy'da Sparta Prag'ı konuk etti. Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi

Son dakika - Burak Yılmaz'ın gecesi! Lille'den müthiş dönüş...
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille ile Sparta Prag karşı karşıya geldi. Lille sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti. Maçın 77. dakikasında, ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz; 80 ve 85'te attığı gollerle Lille'i galibiyete taşıdı.

Sparta Prag'ın golünü 71'de Ladislav Krejci attı. Konuk takımda Ondrej Celustka çift sarı karttan atıldı.

Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Lille, gruptan çıkmayı başardı.

Çekya temsilcisi Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.

 

İLK 11'LER

Lille 11'i: Maignan, Fonte, Botman, Bradaric, Djalo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag 11'i: Nita, Celustka, Krejci, Plechaty, Krejci, Vindheim, Soucek, Pavelka, Dockal, Moberg-Karlsson, Julis

Son dakika - Burak Yılmazın gecesi Lilleden müthiş dönüş...

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