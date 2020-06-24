Son dakika | Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz'a imza attırdı

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktör koltuğuna İrfan Buz oturdu...

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imzanın ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Mestan "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi.

Tecrübeli hoca 2013-2014 sezonunda Bursaspor'da görev yapmıştı. İrfan Buz, son olarak TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor'u çalıştırdı.