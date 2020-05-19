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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika... Bursaspor, Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı!
19.05.2020 - 00:52 |

Son dakika... Bursaspor, Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı!

Bursaspor, Yiğit Şengil ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeşil beyazlı ekip ayrılık açıklamasında "Yiğit Şengil’in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir" ifadeleri dikkat çekti. Yiğit Şengil daha öncesinde sosyal medyada Beşiktaş paylaşımında bulunmuştu.

Son dakika... Bursaspor, Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı!
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Bursaspor, Yiğit Şengil ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil’in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş paylaşımı yapmıştı
Yiğit Şengil sosyal medya hesabında Beşiktaş formalı paylaşımda bulunmuştu.

Son dakika... Bursaspor, Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı

Son dakika... Bursaspor, Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı

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