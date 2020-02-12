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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Bursaspor'a doping testi şoku
12.02.2020 - 16:30 | | BURSA (İHA)

Son dakika | Bursaspor'a doping testi şoku

Bursasporlu futbolculara doping testi uygulandığı öğrenildi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da bugün ilginç bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Doping Kurulu'nun, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelip Bursasporlu tüm oyunculara doping testi yaptırdığı öğrenildi. Bu sezon ilk kez olan bu uygulama karşısında futbolcuların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri kaydedildi

Son dakika | Bursaspora doping testi şoku

Son dakika | Bursaspora doping testi şoku

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