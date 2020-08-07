Son dakika | Bursaspor'da olağanüstü kongre kararı!

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Bursaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda 1'inci toplantı 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 2'nci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00de yine stadyumda, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

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