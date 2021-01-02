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02.01.2021 - 19:00 | | DHA

Son dakika - Bursaspor'dan açÄ±klama! "Hiçbir futbolcumuzu satmayacaÄŸÄ±z"

Bursaspor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Besim HacÄ±oÄŸullarÄ±, takÄ±mda yer alan genÃ§ oyuncularÄ±n sÃ¼rekli transfer gÃ¼ndeminde farklÄ± takÄ±mlarla anÄ±lmasÄ±yla ilgili konuÅŸtu. HacÄ±oÄŸullarÄ±, "HiÃ§bir futbolcumuzu satmayacaÄŸÄ±z, gÃ¶ndermeyeceÄŸiz" dedi.Â

Son dakika - Bursaspor'dan açÄ±klama! "Hiçbir futbolcumuzu satmayacaÄŸÄ±z"
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Bursaspor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Besim HacÄ±oÄŸullarÄ±, takÄ±mda yer alan genÃ§ oyuncularÄ±n sÃ¼rekli transfer gÃ¼ndeminde farklÄ± takÄ±mlarla anÄ±lmasÄ±yla ilgili DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu. HacÄ±oÄŸullarÄ±, "FutbolcularÄ±mÄ±z genÃ§ ve yetenekli olsa da yÃ¶netim olarak biz de oldukÃ§a tecrÃ¼beliyiz. Bu sebeple hiÃ§bir futbolcumuzu satmayacaÄŸÄ±z, gÃ¶ndermeyeceÄŸiz" dedi.Â 

"HÄ°Ã‡BÄ°R FUTBOLCUMUZU SATMAYAYACAÄžIZ, GÃ–NDERMEYECEÄžÄ°Z"

Besim HacÄ±oÄŸullarÄ±, sÃ¼rekli medyada yer alan transfer haberlerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sezon sonuna kadar hiÃ§bir oyuncunun takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶ylerken, "Sezon baÅŸÄ±ndan beri genÃ§ futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu performanstan dolayÄ± birÃ§ok gazete, dergi, radyo ve televizyon programlarÄ±nda birÃ§ok kulÃ¼bÃ¼n VakÄ±fkÃ¶y altyapÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kan genÃ§ futbolcularÄ±mÄ±za talip olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde yapÄ±lan haberler var. Ben bunun yanÄ± sÄ±ra Avrupa'dan da birÃ§ok Ã¶nemli kulÃ¼bÃ¼n bir veya iki deÄŸil birÃ§ok genÃ§ futbolcumuza talip olduÄŸunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebilirim. Ancak biz yÃ¶netim olarak algÄ± haberlerine ve kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran bu iddialara yanÄ±t vererek daha da genÃ§ futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmak istemiyoruz. BirÃ§ok futbolcumuza teklif olduÄŸu doÄŸru ama biz Bursaspor yÃ¶netimi ve takÄ±mÄ± olarak ait olduÄŸumuz yere dÃ¶nmek iÃ§in tekliflere kulaklarÄ±mÄ±zÄ± tamamen kapattÄ±k. Bizim bir hedefimiz var, bu hedef doÄŸrultusunda adÄ±mlar atarken bizimle beraber bu yola Ã§Ä±kan bÃ¼tÃ¼n futbolcu kardeÅŸlerimin bizimle beraber sene sonu hedefe ulaÅŸmak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor ve inanÄ±yorum. FutbolcularÄ±mÄ±z genÃ§ ve yetenekli olsa da yÃ¶netim olarak biz de oldukÃ§a tecrÃ¼beliyiz. Bu sebeple hiÃ§bir futbolcumuzu satmayacaÄŸÄ±z, gÃ¶ndermeyeceÄŸiz. Bursaspor'un bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± lige veya sahada oynayan futbolcunun yaÅŸÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸmez" diye konuÅŸtu.Â 

Son dakika - Bursaspordan aÃ§Ä±klama HiÃ§bir futbolcumuzu satmayacaÄŸÄ±z

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