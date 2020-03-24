Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Buse Terim: Babam güçlü bir şekilde çıkacak
24.03.2020 - 11:06 |

Son dakika | Buse Terim: Babam güçlü bir şekilde çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi.

Son dakika | Buse Terim: Babam güçlü bir şekilde çıkacak

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Buse, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak” dedi.

Buse Terim'in video üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Sosyal medya hesabından video paylaşan Fatih Terim’in kızı, şu ifadeleri kullandı;

“Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek.. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız.”

 

 

Buse Terim: Babam şu an iyi, kronik hastalığı yok
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Napoli'den Sörloth sürprizi

Napoli'den Sörloth sürprizi

Fatih Mert: Ankaragücü'ne herkes vuruyordu şimdi de korona vurdu

Fatih Mert: Ankaragücü'ne herkes vuruyordu şimdi de korona vurdu

Eski Fenerbahçeli Can Arat'tan Terim paylaşımı!

Eski Fenerbahçeli Can Arat'tan Terim paylaşımı!

Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası

Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası

Sıradaki Haber