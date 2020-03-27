Son dakika | Buse Terim'den Fatih Terim açıklaması

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum” ifadelerine yer verdi.