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23.11.2020 - 18:58 |

Son dakika - CAF Başkanı Ahmed'e 5 yıl men cezası

FIFA Başkan Yardımcısı ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed, CAF fonlarını usulsüz biçimde kullandığı için futboldan 5 yıl men edildi.

Son dakika - CAF Başkanı Ahmed'e 5 yıl men cezası
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmed, futboldan 5 yıl men edildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ahmed'in 2017-2019 yılları arasında CAF fonlarını usulsüz biçimde kullandığı belirlendi.

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen Ahmed'e FIFA tarafından 5 yıl men ve 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

Son dakika - CAF Başkanı Ahmede 5 yıl men cezası

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