Son dakika - Caleb Ekuban'dan Ronaldo cevabı!

Süper Lig'de Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da gecenin golcüsü Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz takım için en iyisini yaptı. Herkes koştu, herkes mücadele etti. Bugün 3 puanı almamızın en büyük nedeni buydu."

"Ronaldo'nun gol sevincini mi yaptın?" sorusuna Caleb Ekuban, "Bir insanı çok izleyince, onun yaptığı hareketlerden etkileniyorsunuz ama o anda çok mutluydum, aklıma ilk gelen şeyi yaptım." yanıtını verdi.