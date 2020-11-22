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22.11.2020 - 21:26 |

Son dakika - Caleb Ekuban'dan Ronaldo cevabı!

Süper Lig'de Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da gecenin golcüsü Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Caleb Ekuban'dan Ronaldo cevabı!
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Süper Lig'de Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da gecenin golcüsü Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz takım için en iyisini yaptı. Herkes koştu, herkes mücadele etti. Bugün 3 puanı almamızın en büyük nedeni buydu."

"Ronaldo'nun gol sevincini mi yaptın?" sorusuna Caleb Ekuban, "Bir insanı çok izleyince, onun yaptığı hareketlerden etkileniyorsunuz ama o anda çok mutluydum, aklıma ilk gelen şeyi yaptım." yanıtını verdi.

Son dakika - Caleb Ekubandan Ronaldo cevabı

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