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30.07.2020 - 18:27 | | AA

Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı

CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavili yönetim, CAS'ın ret kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuracak.

Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor Kulübünün, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu. Açıklamada, Trabzonspor'un 2019 mali yılında gerekliliklerini yerine getiremediği belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.

CAS'ın bu kararının ardından Trabzonspor gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuracak

Trabzonspor yönetimi CAS'ın ret kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuracak.

Öte yandan Avrupa Kupaları'na bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

Men cezasının ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar:

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme: Beşiktaş
Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor
Avrupa Ligi 3. ön eleme: Alanyaspor
Avrupa Ligi 2. ön eleme: Galatasaray 

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