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12.02.2021 - 11:34 |

Son dakika | Cavanda Galatasaray'dan ayrıldı, kulüp bulamıyor

1 senedir kulüpsüz, 2 senedir sahalardan uzak olan eski Galatasaraylı Luis Cavanda, kendisini ülkesinin en iyi sağ beki ilan etti.

Son dakika | Cavanda Galatasaray'dan ayrıldı, kulüp bulamıyor
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Luis Pedro Cavanda’nın Belçika’daki kariyeri istop etti… Son olarak Standard Liege forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu kulüple sözleşmesinin sonlanmasının ardından açıkta kaldı.

Antrenmanlar kontrat getirmedi

Bir seneye yakın bir süredir boşta olan oyuncu kendisine kulüp bulamadı. Belçika ikinci lig ekibi Seraing ile idmanlara çıkan Luis Cavanda’ya, buna karşın bu kulüp tarafından sözleşme teklif edilmedi.

‘Belçika’da benden iyi sağ bek yok’

Durumuyla ilgili açıklamalar yapan Cavanda iddialı sözler sarf etti “Belçika liglerinde benden iyi sağ bek yok. Bazı teklifler var ama bana uymuyor. Avrupa’da kalmak istiyorum” dedi. Belçikalı futbolcu son maçını 2019 mayısında oynamıştı.

Son dakika | Cavanda Galatasaraydan ayrıldı, kulüp bulamıyor

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