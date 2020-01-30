Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Fenerbahçe ile yolları ayrılacağı belirtilen Alper Potuk ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

İsmi Çaykur Rizespor ile anılan Alper Potuk için başkan Hasan Kartal A spor'a konuştu. İlk olarak Kartal, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Hırvat sol bek Dario Melnjak'ın takımda kalacağını açıkladı. Kartal, transfer etmek istedikleri Alper Potuk ile ilgili ise "Alper Potuk'u biz istiyoruz, kendisi kararını verecek. Melnjak'ı ise göndermek gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

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