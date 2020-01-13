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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Son dakika | Çaykur Rizespor, El Kabir ile yollarını ayırdı
13.01.2020 - 15:45 |

Son dakika | Çaykur Rizespor, El Kabir ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mostapha El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Son dakika | Çaykur Rizespor, El Kabir ile yollarını ayırdı
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Demir Grup Sivasspor maçında ayağı kırılan futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu.

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