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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Son dakika! | Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'la yollarını ayırdı!
25.01.2020 - 16:28 |

Son dakika! | Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'la yollarını ayırdı!

Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Son dakika! | Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'la yollarını ayırdı!
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Rize ekibinden yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

Son dakika | Çaykur Rizespor, Joseph Attamahla yollarını ayırdı

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